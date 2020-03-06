Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".
Тепер "державною" мовою на території, яку контролює угруповання "ДНР", вважатиметься тільки російська мова.
"Застосування української мови як державної не знайшло своєї практичної реалізації за період з 14 травня 2014 по даний час. Крім того, використання російської мови в ДНР задекларовано низкою нормативних правових актів", - заявив представник ватажка НЗФ "ДНР" у "народній раді" Олексій Сухінін.
За його словами, виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав місцевих жителів, зокрема на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної та основної загальної освіти.
"Водночас встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагачення духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків", - сказав Сухінін.
Мовна поправка у так звану "конституцію ДНР" набере сили після того, як її підпише глава донецьких терористів Денис Пушилін.
Також "депутати" внесли зміни у так званий закон "Про освіту", встановивши російську мову базовою для викладання в навчальних закладах. Тепер можливість отримання учнями дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти рідною мовою (наприклад, українською) відбуватиметься за бажанням батьків.