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06.03.20 20:49

Повідомлено про підозру у "справах Майдану" ексглаві Дніпровського райсуду Києва, - ДБР

Слідчі ДБР Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 рр, спільно з прокурорами профільного Департаменту Офісу генпрокурора 6 березня повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва.

Повідомлено про підозру у "справах Майдану" ексглаві Дніпровського райсуду Києва, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексглаву суду підозрюють у:

Слідством встановлено, що колишній голова Дніпровського райсуду, а нині адвокат 19 лютого 2014 р організував незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду "Д-3" і винесення неправосудних постанов про застосування щодо 11 свідомо незаконно затриманих громадян запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для перешкоджання організації та проведенню мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у Києві.

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"У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років", - зазначили в ДБР.

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