Повідомлено про підозру у "справах Майдану" ексглаві Дніпровського райсуду Києва, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексглаву суду підозрюють у:

організації винесення суддями суду свідомо неправосудних рішень (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України);

незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене посадовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);

незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Кримінального кодексу України)

Слідством встановлено, що колишній голова Дніпровського райсуду, а нині адвокат 19 лютого 2014 р організував незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду "Д-3" і винесення неправосудних постанов про застосування щодо 11 свідомо незаконно затриманих громадян запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для перешкоджання організації та проведенню мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у Києві.

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"У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років", - зазначили в ДБР.