Частина особового складу з Севастополя тепер працює проти України, - командувач ССО Луньов

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" розповів командувач Сил спеціальних операція (ССО) генерал-лейтенант Ігор Луньов, інформує Цензор.НЕТ.

"Певна кількість особового складу військової частини з Севастополя, що зрадили Україну, тепер працюють проти нас", - сказав Луньов.

За його словами, "там залишилися люди, які знають чимало тих військовослужбовців, зараз служать в ССО". "Про цю війну (між спецслужбами України і РФ. - Ред.) мало розповідають широкому загалу, але вона дуже напружена. Одним із завдань центрів ІПСО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій. - Ред) є моніторинг інформпростору, виявлення ознак дискредитації, скажімо так. Майже щотижня є фейкове повідомлення, мета яких - дискредитувати ССО", - додав Луньов.

Він нагадав, що в Російській Федерації є закон про відповідальність осіб, які в інформаційному просторі завдають шкоди РФ. "Під цей закон безпосередньо підпадають наші іпсошники, тому що вони проводять психологічні операції в інформаційному просторі", - сказав Луньов.

Читайте також: США і Україна узгодили новий проєкт у сфері кіберзахисту

"Закон чому прийнято? Тому що ми їх дістаємо у певних напрямках досить серйозно", - додав командувач ССО.

За його словами, росіяни використовують будь-яку можливість, щоб дискредитувати ССО. "Саме росіяни сфабрикували нібито "офіційний сайт" Сил спецоперацій України до того, як ми створили свій. Вони запустили сторінку, через яку поширювали фейки, які дискредитують як командний склад ССО, так і ЗСУ загалом", - розповів Луньов.

На уточнення, як у ССО дізнаються, що проти них працюють саме росіяни, відповів: "У нас є програми аналізу: хто, звідки поширює інформацію. Кінцевою точкою дуже часто є місце за межами України, хоча тональність інформаційних повідомлень - нібито від жителів України. На 90% всі ці інформаційні вкидання - з угруповань ІПСО Ростова, Севастополя тощо".

Також він звернув увагу на підвищений інтерес підрозділів ІПСО ЗС Російської Федерації до військовослужбовців ССО. "Будь-яка інформація, яка десь світиться в соціальних мережах або через родичів, використовується проти наших бійців", - зазначив Луньов.