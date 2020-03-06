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06.03.20 23:54

Я і надалі займатимуся мінською переговорною групою і в новому статусі, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що надалі займатиметься контролем і координацією діяльності, пов'язаної з групою в Мінську.

Я і надалі займатимуся мінською переговорною групою і в новому статусі, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Звісно, я залишуся людиною, яка точно опікуватиметься і мінським процесом зокрема, тому що працівники міністерств як експерти перебувають і в гуманітарній групі, і в соціально-економічній, і в політичній. Перехідне правосуддя - це юридичне питання, це питання саме реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тому, звісно, я буду, але в трохи іншому вже статусі, я буду займатися точно контролем, координацією діяльності, пов'язаної з Мінською групою, що допомагатиме роботі "нормандського формату", тому що фінальну можуть поставити тут крапку лідери, лідери РФ і України за допомогою наших партнерів - Німецької та Французької держав", - підкреслив Резніков.

Раніше Резніков був представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи.

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