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06.03.20 21:22

"Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Крим отримає воду з України після деокупації.

"Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль

Про це глава уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму і повернення його в Україну", — сказав Шмигаль.

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Раніше 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зобов'язана постачати воду в окупований Крим. "Ми будемо поставляти в разі потреби або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр.

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