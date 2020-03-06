Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені казали, що він (президент Трамп - ред.) готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює з конкретними термінами. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я хотів би, щоб у нас була плідна зустріч", - сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що незважаючи на виборчу кампанію в США, він як і раніше готовий відвідати Білий дім, щоб зустрітися з Трампом. Але впродовж майже 10 місяців після його першої телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення з Вашингтона все ще не надійшло.

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Також Зеленський визнав, що йому неприємно чути повідомлення про те, що Майк Помпео сумнівався в тому, чи турбуються американці про Україну, але наполягає, що Державний секретар США надав особисті запевнення про підтримку України під час візиту до Києва на початку цього року.

"США підтримують нас", - сказав Зеленський. "Я хочу, щоб вони ще сильніше підтримували нас", - додав президент України.