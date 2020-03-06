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06.03.20 22:09

Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим, - глава МЗС Кулеба

Україна не розглядає можливості відновлення постачання води з Дніпра в окупований Крим.

Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим, - глава МЗС Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води в окупований Крим. Крапка. Я хочу, щоб всі спекуляції, підозри, домисли, хто кого тестує, на цьому закінчилися", - сказав він.

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Також Кулеба підкреслив, що влада працює над тим, щоб саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся наприкінці квітня і назвав звільнення українських полонених "завданням номер один".

"Ми зараз говоримо з росіянами про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення нормандського саміту наприкінці квітня для того, щоб зробити черговий системний крок у сторону деокупації і відновлення територіальної цілісності України", - заявив міністр.

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