Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Путін і Російська Федерація анексували нашу суверенну територію. Ми поставимо воду, коли російські війська заберуться з Криму, Донецька і Луганська", - зазначив Яценюк.

"Мова не йде про постачання води до Криму для українських громадян. Мова йде про постачання води для російської влади", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що на тих, хто сподівається на мирне врегулювання з Російською Федерацією, чекає розчарування: "Це буде мир виключно на умовах Путіна. А його мир - це "русский мир". Це захоплення України і повернення України в російське лоно".

"Будь ласка, не грайте в ігри з Росією", - звернувся лідер "Народного фронту" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: Вони намагаються нас переграти".

"Вийдуть з Донецька і Луганська, вийдуть з Криму - і ми повернемо наші території. Піде і українська вода, і все буде українське. Тому що це і є Україна", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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