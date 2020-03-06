На Полтавщині п'яний водій на джипі протаранив маршрутку: 2 особи загинуло, 11 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Автоаварія сталася 6 березня близько 17:00, поблизу села Вишняки, Хорольського району, на автодорозі Київ - Харків. Внаслідок зіткнення автомобіля Jeep Cherokee з пасажирським мікроавтобусом Volkswagen LT35 сполученням "Полтава - Пирятин", двоє осіб загинуло і 11 доставлено в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Після зіткнення з мікроавтобусом водій на джипі з місця ДТП втік. Згідно з отриманим орієнтуванням поліцейські впродовж 10 хвилин затримали його. За попередніми даними, у водія позашляховика ознаки алкогольного сп'яніння. Він 1983 року народження, житель Київської області.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водія "Джипа" затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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