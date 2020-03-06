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06.03.20 22:33

Україні потрібна судова реформа, її може зробити суспільство, потрібно перестати платити хабарі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує судової реформи, і почати її має суспільство.

Україні потрібна судова реформа, її може зробити суспільство, потрібно перестати платити хабарі, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", — зазначив прем'єр.

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Він пояснив, що потрібно перестати платити хабарі в судах і створити тиск, через який суди боятимуться брати хабарі.

За словами Шмигаля, судова реформа — це головне очікування суспільства та ключове питання для інвесторів.

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