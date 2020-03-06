Кадрові рішення щодо керівництва митниці буде прийнято після аудиту, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб ухвалювати (кадрові рішення – ред.), треба мати ґрунтовні підстави. Ми щойно говорили про справедливість, то треба визначити, яка причина (недовиконання державного бюджету – ред.) і приймати обґрунтовані справедливі кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд нині розбирається із ситуацією.

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"Ми зараз намагаємося проаналізувати детально причини невиконання бюджету за перші два місці року. По-друге, ми шукаємо джерела на напрямки, за якими ми все ж таки у першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергова задача. Практично щодня ми працюємо із фінансовим блоком, в тому числі на вихідних", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що навіть у суботу, 7 березня, має намір провести нараду з представниками фінансового блоку уряду, відповідних органів, у тому числі за участю керівництва Державної митної служби.

"Коли ми будемо готові, коли ми говоримо про прозорість, то ми надамо всі цифри та будемо абсолютно відвертими із людьми про те, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Ми визначимо причини, чому це сталося, якщо це курс - то це курс, якщо ж це зловживання, то зловживання. Ми ці речі всі покажемо, провівши аудит", - сказав глава уряду.