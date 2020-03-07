Чумак про відставку Рябошапки: 16 березня буде суд у справі реприватизації "одного великого банку". Тому нас потрібно було викинути. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Чумак заявив: "Говорили про націоналізацію одного великого банку. Так? А ви пам'ятаєте, кому належить цей банк? А ви пам'ятаєте, яка велика група депутатів у цієї людини, кому належав банк?"

Його перебив ведучий Савік Шустер, який заявив: "Називайте прізвища або я це маю робити".

Чумак відповів: "Я не можу. Я через етичну поведінку прокурора не можу називати прізвища. Ви ж однак знаєте".

"Людина, дуже схожа на Коломойського", - підказав присутній в студії Георгій Тука.

В.о. генпрокурора продовжив: "Через етичну поведінку я не можу. Бо. коли я говорю це як посадова особа, я дію неправильно з точки зору прокурорської етики. А ви знаєте цю людину".

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"І ось ситуація така, що 16 березня - ви добре це знаєте, пане міністре, правда? (Чумак звернувся до міністра фінансів Ігоря Урбанського) - у нас відбудеться знову-таки судове засідання. Майже фінальне. І якщо воно там відбудеться все, то повернути його (банк) власнику колишньому буде неможливо. Тому нас потрібно було викинути", - резюмував Чумак.