Меркель привітала Шмигаля із призначенням прем'єр-міністром, - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері.

"Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням і запросила з офіційним візитом до Берліна!" - повідомив Мельник.

За його словами, Меркель пообіцяла, що німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну і її Кабмін.

Вдночас глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом. Під час діалогу дипломати двох країн домовилися про перспективи зустрічі для обговорення співпраці.

"Щойно мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом. У нас була тепла розмова, така же тепла, як дружба між Україною і Німеччиною. Ми домовилися знайти найближчу можливість зустрітися особисто і обговорити весь спектр наших двосторонніх, україно-німецьких відносин" , - повідомив Кулеба в твіттері.

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