Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Винятково моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямі, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника", - сказав він.

Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський. - Ред.) залишився". "Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ..." - зазначив він.

На його думку, потрібно багато часу, щоб зробити досконалими або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.

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