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07.03.20 08:52

Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін.

Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Винятково моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямі, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника", - сказав він.

Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський. - Ред.) залишився". "Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ..." - зазначив він.

На його думку, потрібно багато часу, щоб зробити досконалими або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов

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