Один український воїн загинув, один має поранення, троє - бойові пошкодження, найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"6 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.… Унаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовці зазнали бойових пошкоджень. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - зазначили в штабі.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі.

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