Кількість жертв коронавірусу у світі зросла до 3445 осіб, інфікованих - понад 100 тисяч, за межами Китаю - понад 20 тисяч, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 552 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом середи до 20 тис. 168, збільшившись за добу на 3 тис. 196 випадків зараження.

Загальна кількість смертельних випадків через коронавірус з грудня минулого року досягла 3 тис. 445, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 42 людини.

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У Південній Кореї зареєстровано 6 тис. 542 хворих, померли 42, в Ірані - 4 тис. 747, померли 124, в Італії - 4 тис. 636, померли 197, в Японії - 1 тис.54, включно з понад 700 пасажирими і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, померли 12.

Понад 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровані в Німеччині - 534, Франції - 423, померли семеро, в Іспанії - 261, померли троє, США - 213, померли 14, Великій Британії - 163, померли двоє, Сінгапурі - 130, Бельгії - 109, Гонконгу - 107, померли двоє, Швеції - 101.