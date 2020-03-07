Шахтарям виплатили частину заборгованості із зарплат у сумі 654 млн гривень, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми домовились і президент пообіцяв на Всеукраїнській нараді шахтарів погасити в березні місяці половину боргів. Дійсно, вчора-позавчора борги в сумі 654 млн надійшли на рахунки, зокрема Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок", - заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр заявив, що вже декілька тижнів уряд спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів. За його словами, це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть природнє закриття шахти передбачатиме планування майбутнього цієї території.

Він додав, що уряд не закриватиме шахти. допоки держава не знайде для людей альтернативну роботу.

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