"Сподіваємося і чекаємо повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій", - командувач ССО Луньов

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" розповів командувач Сил спеціальних операція (ССО) генерал-лейтенант Ігор Луньов, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадала, що після затримання Андрія Антоненка на сторінці командування в фейсбуці опублікували повідомлення, в якому йшлося, що він "за час служби характеризується позитивно", а під час обрання запобіжного заходу безпосередній командир Антоненка пресофіцер КССО Олексій Нікіфоров клопотав про взяття Ріффа на поруки.

"Це наш підлеглий. Під час проходження служби в ССО у мене немає жодних питань щодо виконання ним обов'язків. Він підвищував престиж ССО. Працював завжди ефективно, креативно.

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Те, що він є фігурантом резонансної справи ... Ми робимо все, що необхідно для проведення об'єктивного розслідування і надаємо слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини", - зазначив Луньов.

"Сподіваємося і чекаємо повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій", - додав він.



Андрій Антоненко "Ріффмастер" (зліва) і командувач ССО Ігор Луньов (в центрі) на пробіжці.

Фото: пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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