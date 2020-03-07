На борту лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії та на якому виявили коронавірус, перебуває 49 українців, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що зараз лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. осіб - громадяни 54 країн світу (з них 1,1 тис. членів екіпажу і 2,4 тис. пасажирів).

"Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок у штаті Каліфорнія, оскільки померла особа відпочивала у лютому на цьому судні", - повідомив Погорельцев.

"Враховуючи зазначене, місцевою владою було ухвалено рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна та гелікоптерами берегової охорони США на борт було доставлено тести на COVID-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції", - зазначив дипломат.

Він додав, що залежно від результатів тестів буде ухвалено рішення щодо карантинування частини пасажирів або всіх осіб, які перебувають на судні.

"За інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії, перебуває 49 громадян України. Наразі Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує інформацію щодо можливої наявності серед інфікованих осіб громадян України", - наголосив Погорельцев.

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Інфікування новим коронавірусом виявили у 21 особи з круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії. Паніка довкола долі судна виникла цього тижня після смерті 71-річного чоловіка, який у лютому перебував у попередньому круїзі на Grand Princess - із Сан-Франциско до Мексики. Тести засвідчили позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії. Влада США вирішила перевірити на наявність COVID-19 усіх 3,5 тис. осіб, які перебувають на лайнері.



