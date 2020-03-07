Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя в політичних цілях і не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.

"Надзвичайно важливо, щоб обрані і призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини і уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

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У заяві наголошується, що Всесвітній конгрес українців робить все для посилення України як успішної, демократичної, європейської країни.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет під час триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Світовий конгрес українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права і в подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектора розвитку України", - зазначили в СКУ.

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