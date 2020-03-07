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07.03.20 12:25

Про акредитацію для висвітлення процесу щодо катастрофи МН17 попросило понад 400 представників ЗМІ, - суддя

Акредитацію для висвітлення судового процесу у справі про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський "Боїнг" попросило понад 400 представників медіа, водночас як для преси в суді зарезервовано 15 місць.

Про акредитацію для висвітлення процесу щодо катастрофи МН17 попросило понад 400 представників ЗМІ, - суддя

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила відповідальна за роботу із засобами масової інформації під час процесу щодо  МН17 суддя Йоланда Вейннобел (Yolande Wijnnobel).

"У залі суду зарезервовано 25 місць для родичів, 15 - для преси, ще один ряд зареєстровано для родичів, які відіграють у суді певну роль – у них є право виступити в суді і розповісти про свої страждання, у них також є право заявити про відшкодування збитків, і є ряд для адвокатів і підсудних. Крім того, в цьому залі є публічна трибуна – там перебуватимуть міжнародні спостерігачі, яких вже зареєстровано 65", - розповіла Вейннобел, відповідаючи на запитання, скільки всього учасників буде в суді.

Таким чином, за словами судді, в судовій залі буде понад 100 осіб.

"Крім того, поруч із цим залом є ще три інших, в яких також можна буде спостерігати за процесом. Про акредитацію для висвітлення процесу попросило понад 400 представників засобів масової інформації", - зазначила суддя.

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