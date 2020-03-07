У маршрутці на Бровари чоловік після невдалого флірту вдарив і намагався пограбувати співробітницю поліції

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.

"Працівниця поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводився грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.

Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу.

На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

Ним виявився "добре відомий" для керівництва поліції Київщини житель Броварів. Він неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.

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Як з’ясувалось, чоловік намовляв спеціально на свою ексдружину та сина, вимагав проведення судово-медичної експертизи, а сам неодноразово піднімав на них руку. В подальшому кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду. Наразі тривають судові засідання.

За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.