Швидкі тест-системи для виявлення коронавірусу в Україну доставлять 12 березня, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Стосовно швидких тест-систем, які б прискорювали можливість отримання результатів і відхиляння чи підтвердження таких підозр на наявну інфекцію, хочу повідомити вам, що ми спілкуємося з усіма областями України, їхніми епідеміологами. Немає в жодній іншій області офіційних тест-систем. Тому інформація про те, що вони десь є в інших регіонах, а в Чернівцях немає, не відповідає дійсності. 12 березня необхідні для нашої лікарні, для нашої області тест-системи будуть доставлені до України. Фірма-постачальник отримає їх 12 березня і з того моменту ми організуємо їх доставку до Чернівців", - сказав Осачук.

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Голова облдержадміністрації також повідомив, що стан хворого, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію, стабільний.

"За цей час його стан не погіршився. При цьому симптоматика зберігається, він у різні проміжки доби має різні температурні показники. Температура тіла то підвищується, то спадає", - додав він.