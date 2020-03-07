Суд у справі про катастрофу MH17 ще не знає, скількох свідків заслухає, - суддя

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила відповідальна за роботу із засобами масової інформації під час процесу по МН17 суддя Йоланде Вейннобел (Yolande Wijnnobel).

"Нам наразі не відомо, як багато свідків - ми почуємо про це тільки під час розгляду справи по суті в суді. Нам відомо, що є певна кількість анонімних свідків. Але скільки їх – ми не знаємо. Якщо ці свідки даватимуть свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то їх опитає суддя, який веде слідство. Це суддя, який відповідальний за розслідування до того, як справа надійде до суду", - повідомила суддя Вейннобел, відповідаючи на запитання, чи відомо їй, скільки всього свідків у справі.

Вейннобел зазначила, що саме суд ухвалюватиме рішення, чи матиме свідок статус анонімного, встановивши, чи є для цього підстави.

"Також цей суддя зробить конкретні кроки, які буде застосовано до цього свідка, наприклад, може бути ухвалено рішення, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час опитування такого свідка. Судді теж не буде відомо, ким він є", - сказала вона.

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