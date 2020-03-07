Справа не в особистих рейтингах, - Зеленський розповів, чому змінив уряд і чого чекає від НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Їм належить 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов'язаний з одним із них. І вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - сказал Зеленский, коментуючи вплив олігархів на новий Кабмін.

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Зміну українського уряду Зеленський пояснив необхідністю реакції на ефективність його роботи. "Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете зазнати невдачі. Мова йде не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас можуть вигнати з влади, а про те, що в України більше ніколи не буде можливості зробити це", - вказав він.

Агентство зазначає, що Зеленський бере на себе відповідальність за деякі ключові починання, зокрема, ухвалення законів про скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель і щодо захисту націоналізації найбільшого банку України "Приватбанку" в 2016 році, чого домагається МВФ.

У матеріалі Bloomberg Quint наголошується, що Зеленський виступає за незалежність Національного банку, але при цьому виступив з певною критикою на його адресу через те, що НБУ підтримує найвищі в регіоні витрати за позиками.

"Я не планую змінювати будь-яку людину в країні, яка працює чесно і ефективно. Але ми домовилися з Центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони дають нам це, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю", - сказав президент в інтерв'ю.

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