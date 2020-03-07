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07.03.20 14:07

16 проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - МОЗ

Дослідження 16 зразків матеріалів у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) показали негативні результати на коронавірус COVID-19.

16 проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня є на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.

Протягом дня 6 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях".

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