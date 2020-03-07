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07.03.20 14:44

Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Завтра, 8 березня, в Житомирі, о 10.00 за адресою: пр. Академіка Тутковського, 6 (під'їзд №7) почнеться церемонія відспівування і прощання з Олегом Котенком, 06.10.1973 року народження, учасником АТО, кіборгом, колишнім військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіло Котенка знайшли 6 березня близько 15.00 в під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч з тілом був його карабін.

"6 березня близько 15.00 години надійшло повідомлення, що в під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження, з вогнепальним пораненням. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу і Головного управління Нацполіції в області. Поруч з тілом була зброя. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Попередньо, всі обставини, зафіксовані на місці події, вказують на самогубство", - повідомила прессекретар ГУ Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко.

Поховають Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира. Початок поховання о 12.00.

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У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.

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