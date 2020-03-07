Понад 50 депутатів просять Авакова провести розслідування щодо слідчого НПУ Шевцова

Як передає Цензор.НЕТ, журналісти "Бігус.Інфо" з'ясували, що дружина слідчого отримала в подарунок нежитлові приміщення в центрі Києва площею понад 500 метрів.

Ініціатором звернення до міністра виступила нардеп Олександра Устінова. За словами парламентарія, у відповідь на її дії слідчий Шевцов почав всіляко ображати її, публікуючи хамські пости в ФБ.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" - такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєї нової Національної поліції. От і мене публічно привітав напередодні свята цілий заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліціі України Євген Шевцов.

Все тому, що я зібрала підписи 50 депутатів і надіслала звернення Авакову з проханням забезпечити "обєктивне, повне та неупередженене розслідування можливого вчинення протиправних дій" цією людиною. Він, його дружина - мільйонерка та їхнє майно -фігуранти останнього розслідування Бігуса.

Заступник начальника ГСУ Нацполіції - 6!! разів правив свій постік, але ж скріни не горять. Жаль, що людина на такій високій посаді в Нацполі цього не знає

Так от в мене лише одне питання до Арсена Авакова: ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліції ще й на керівній посаді?

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Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрік. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.