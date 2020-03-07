Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Звісно, там з’явиться новий президент. Звісно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково", – сказав Зеленський.

На зауваження журналістів, що Путін ніколи не допустить до свого крісла такого, як Зеленський, український президент додав, що не хоче, аби будь-де гинули люди: "Але ми маємо розуміти, що якщо хтось затягує пружину, то в якийсь момент вона порветься".

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У розмові з іноземними журналістами Зеленський також зауважив, що епоха політичного аутсайдера тільки починається, згадавши про Дональда Трампа. А його власна політична кампанія може стати успішною у країнах, "де люди шукають ковток свіжого повітря".



