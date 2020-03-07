Якщо ми вибрали демократію, то не можемо вішати людей. Хоча так було б швидше, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Відповідаючи на запитання про так званих олігархів, Зеленський підкреслив, що їм потрібно віддати "ролі в масовці, а не головні ролі".



Президент стверджує, що у нього немає особливих стосунків із підприємцем Ігорем Коломойським, незважаючи на давню історію їхнього знайомства. Говорячи про донецького мільярдера Ріната Ахметова, Зеленський назвав "неприйнятною" купівлю ним наддорогої вілли на Лазурному березі Франції.



Кореспонденти припустили, що телевізійний персонаж Зеленського, президент Голобородько, повісив або розстріляв би "олігархів".



"Якщо ми вибрали демократію, то ми не можемо вішати людей, – сказав глава держави. – Хоча... Іноді дійсно цього хочеться. Знаєте, чому? Тому що так було би швидше. Набагато швидше".



Як зазначають журналісти, в цей момент прессекретарка Зеленського сказала, що її бос жартує. "Жартую, звісно", – підтвердив президент.

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