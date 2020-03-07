Шахрайську схему оформлення онлайн-кредитів розкрито на Луганщині, - кіберполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що шахрайська схема виглядала так: зловмисники під легендою допомоги в перерахуванні грошей від свого родича з Польщі просили громадян надати свої персональні дані та банківські картки. Після завершення процедури переводу фігурант обіцяв винагороду - 1000 грн. Зазвичай вони обирали молодь і підлітків.



Насправді після отримання всієї необхідної інформації зловмисники оформлювали онлайн-кредити в різних фінансових установах. Таким чином громадянам завдано збитки на суму понад 150 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання чоловіків. За результатами вилучено телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також наркотичну речовину.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.