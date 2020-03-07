Потрібно переконати лідерів ЄС у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо дати людям впевненість, що Європейський Союз чекає на Україну... Люди не дуже вірять словам. А точніше, люди вірять словам лише певний час, потім вони починають шукати дії", - сказав глава держави.

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На його думку, канцлер ФРН Ангела Меркель це добре усвідомлює.

За словами Зеленського, переконати Меркель та інших у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу є "життєво важливим".

Водночас президент зауважив, що Brexit став "дивним досвідом" для Києва: бачити, як країна квапиться вийти з ЄС, коли Україна так хоче приєднатися до нього.