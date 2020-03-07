Минулого року відсоток відмов українцям у канадських візах становив 26-27%, - посол Шевченко

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року 26-27% відмов українцям у візах. І як вважав, так і вважаю, що це неадекватна цифра, яка абсолютно не відповідає реальному стану відносин між нашими країнами, вона не відповідає тим імміграційним ризикам, які хтось може малювати щодо України.

Що змінилося? У чому є прогрес? Канада налагодила дуже якісний і швидкий процес розгляду візових анкет для більшості українців, які подаються. Це зараз становить 5-6 робочих днів. І це хороший термін для канадської візи. І також той, хто отримує канадську візу, він знає, що здебільшого зараз Канада видає візи на повний термін паспорта. Це означає, що з новим паспортом можна отримати за позитивного розгляду 10-річну візу, яка дозволяє подорожувати, працювати, точніше налагоджувати бізнес-контакти", - сказав дипломат.

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За словами Шевченка, Україна обговорює можливість долучитися до програми Trusted Travelers - спрощений в'їзд для тих, хто вже мав візу.

"Під час візиту президента Зеленського в Канаду Україна отримала пропозицію обговорити можливість приєднання до програми, яку канадці називають Trusted Travelers. Це означає спрощений в'їзд для людини, у якої вже була раніше канадська віза або яка зараз має американську візу. Тобто це технічна, але дуже важлива деталь, яка може на практиці полегшити життя для українців, які подорожують неодноразово з України до Канади. Над цим працюємо", - повідомив посол.

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