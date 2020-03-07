На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Під час проведення огляду домоволодіння за місцем проживання 50-річного чоловіка на вул. Мічуріна смт. Марківка виявлено та вилучено 11 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1 і 9 запалів УЗРГМ", - йдеться в повідомленні.
У межах відкритого кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) слідчим належить встановити, звідки у чоловіка гранати і навіщо він їх зберігав.