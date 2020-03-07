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07.03.20 17:53

На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці вилучили у місцевого жителя 13 гранат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 01

"Під час проведення огляду домоволодіння за місцем проживання 50-річного чоловіка на вул. Мічуріна смт. Марківка виявлено та вилучено 11 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1 і 9 запалів УЗРГМ", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 02

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На Луганщині у місцевого жителя вилучено 13 гранат, - Нацполіція 03

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) слідчим належить встановити, звідки у чоловіка гранати і навіщо він їх зберігав.

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