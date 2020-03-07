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07.03.20 18:32

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч із Красногорівкою (10 пострілів із станкового протитанкового гранатомета), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Тричі противник відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Зайцевого (6 мін із міномета калібру 82 мм, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), неподалік Луганського (з гранатометів різних систем) та поруч із Новотошківським (10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, з озброєння БМП).

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Зазначається, що 7 березня унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 6 березня російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, один зазнав поранення, троє зазнали бойових пошкоджень.

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