Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч із Красногорівкою (10 пострілів із станкового протитанкового гранатомета), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Тричі противник відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Зайцевого (6 мін із міномета калібру 82 мм, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), неподалік Луганського (з гранатометів різних систем) та поруч із Новотошківським (10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, з озброєння БМП).

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Зазначається, що 7 березня унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 6 березня російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, один зазнав поранення, троє зазнали бойових пошкоджень.