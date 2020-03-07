З 2015 року тренування під керівництвом канадських інструкторів пройшли 14 тис. українських військовослужбовців, - посол Шевченко

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про тренувальну місію UNIFIER. Навіть зараз, коли ми говоримо, в Україні є 200 канадських інструкторів, які щоденно тренують українських солдатів та офіцерів. Через цю тренувальну програму, починаючи з 2015 року, пройшло вже понад 14 тисяч українських солдатів та офіцерів. Це велика цифра", - сказав Шевченко.
За його словами, військові, які пройшли через цю програму, стверджували, що вона допомагає врятувати життя.
Посол наголосив, що тренувальна місія UNIFIER працює двосторонньо.
"Адже канадці так само навчаються від наших бійців. І коли я супроводжував канадського прем’єр-міністра Трюдо на Яворівський полігон, для мене було надзвичайно приємно чути, як канадські військові розказують своєму прем’єр-міністру про ті уроки, які вони отримали від українських військових. І справді, все логічно. Зараз наші військові мають унікальний досвід із протидії другій за потужністю армії світу", - зазначив Шевченко.
Нагадуємо, в рамках місії UNIFIER близько 200 канадських військових інструкторів приїжджає в Україну кожні шість місяців. Програма стартувала у вересні 2015 року і триватиме до кінця березня 2022 року.