Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими ж досконалими, як і телефонна розмова із Зеленським

Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки повідомляє, що під час відвідування Центру з контролю і запобігання хвороб в Атланті Трамп заявив журналістам: "Всі, хто потребують перевірки, отримують тест".

"Тести досконалі, як і лист, і стенограма, вірно?" - сказав Трамп, порівнявши політику з надання тестів зі стенограмою своєї розмови із Зеленським, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту американського президента.

Читайте також: Моїй родині не подобається, що я працюю президентом, - Зеленський

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почали власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року.

15 січня 2020 року Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа - переписку в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком.

Читайте також: Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом

Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також щодо імовірного втручання України в американські вибори 2016 року.

В опублікованому листуванні є повідомлення Юрія Луценка з нецензурною лексикою.