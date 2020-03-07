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07.03.20 20:27

Трьох одеських поліцейських підозрюють у викраденні жінки з метою одержання грошей

Правоохоронці почали розслідування за заявою одеситки про позбавлення її волі. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Трьох одеських поліцейських підозрюють у викраденні жінки з метою одержання грошей

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області, 30-річна одеситка повідомила, що троє невідомих чоловіків упродовж години утримували її в машині, вимагаючи гроші.

Під час розслідування встановлено, що до злочину можуть бути причетні поліцейські одного з територіальних відділів Одеси.

"Для перевірки зазначених відомостей призначено службове розслідування, на період проведення якого поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію проінформовано Управління внутрішньої безпеки в Одеській області та ДБР", - наголошується в повідомленні.

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