ВООЗ направить в Україну місію для вивчення готовності реагування на поширення коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну та Чорногорію - в межах заходів із забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться у повідомленні Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Про те, що незабаром до України прибуде дві місії ВООЗ, 4 березня говорив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

"Одна прибуде завтра (5 березня. - Ред.) і працюватиме до суботи включно та відпрацьовуватиме план готовності України до можливого поширення коронавірусу. Другу місію з питань лабораторної діагностики очікуєтмо наступного тижня для відпрацювання діагностичних методів на рівні кожного регіону України", - повідомляв Кузін.

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Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.