Ми хочемо не помсти, а щоб таке не повторилося, - родичі загиблих у катастрофі MH17 на Донбасі

Родичі загиблих у катастрофі "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі поділилися з hromadske очікуваннями від судового процесу, який розпочнеться 9 березня, передає Цензор.НЕТ.

У Піта Плуга, голови Фонду МН17, у катастрофі загинули брат, дружина брата і племінники. Він розповів, що дуже хотів би потрапити на місце катастрофи.

"Ми дуже хотіли б потрапити на місце авіакатастрофи, але наша влада переконує нас, що це дуже небезпечно. Ми дуже хочемо, щоб люди в Україні знали це, що ми хочемо туди приїхати, поговорити з тими, хто все це бачив, побути там", - сказав Плуг.

Читайте також: Початок кримінального процесу щодо MH17 знаменує собою важливу віху на шляху притягнення винних до відповідальності, - заява Євросоюзу

Він додав, що родичі загиблих хочуть знати всіх відповідальних: від тих, хто натискав кнопку, і до тих, хто був найвищим керівництвом.

Як каже Плуг, родичі не зацікавлені у тому, щоб за ґрати посадили "цих чотирьох" (Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Сергія Дубинського (позивний Хмурий), Олега Пулатова, Леонід Харченка. - Ред.)

"Ми ж розуміємо, що цього не станеться. Ми бачимо їхні фотографії з Росії, де їм добре живеться: вони курять сигари і п'ють віскі. Ми хочемо, щоб у суді було представлено достатньо доказів для того, щоб суд виніс вердикт. Я можу дуже злитися через те, що винні не опиняться за ґратами, але це не дуже мені допоможе. Ми не хочемо помсти, ми хочемо, щоб таке ніколи не повторилося", - каже Піт Плуг.

Антон Конте - член Фонду МН17. У катастрофі малазійського боїнга він втратив сина, невістку та онука.

"5 років тому я дав собі слово, що доведу цю справу до кінця. Нарешті я можу сказати, що в понеділок настане момент, коли я до цього нарешті наближуся", - сказав Конте.

Читайте також: Суд у справі про катастрофу MH17 ще не знає, скількох свідків заслухає, - суддя

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте також: Сподіваюся, що суд встановить істину у справі MH17, - Столтенберг

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.