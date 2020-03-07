Венедіктова подала до суду, вимагаючи спростування матеріалу про вплив на ДБР її чоловіка Колесника. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Попри те, що після відвертої брехні і суто особистісних нападок (ну не подобаюся я їм) я не читаю ані "правду", ані кишенькового "антикорупціонера", справи треба доводити до кінця", - зазначила вона.
Розмір позову - 150 тисяч гривень від кожного відповідача.
Згідно доданої першої сторінки позову, відповідачі - ПП "Українська правда", Олена Притула та громадська організація "Центр протидії корупції".
Нагадаємо, декілька ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника Департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника. "Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація може підлягати спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань і честь, гідність і ділову репутацію його посадовців. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як навмисну спробу дискредитації правоохоронних органів ", - заявили тоді в ДБР.