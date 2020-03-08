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08.03.20 00:00

Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини

Деснянський райсуд Києва заарештував на 60 діб без права застави чоловіка за розбійний напад на співробітницю поліції.

Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації поліції Київської області.

Нагадаємо, дівчина поверталася додому з Головного управління поліції в Київській області. До неї підсів чоловік і почав чіплятися. Дівчина попросила, щоб той не чіплявся, і повідомила, що працює в поліції. Чоловік щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав із рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали і викликали поліцію.

Затриманим виявився 43-річний житель Броварів. Йому інкримінують розбій.

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