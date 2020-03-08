Перший випадок COVID-19 виявили в Молдові

Про це 7 березня повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Коронавірус виявили у 48-річної жінки. Вона прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів о 11:29 ранку (авіакомпанія Wizzair). Її відразу ж госпіталізували. Як зазначила пресслужба, жінка, крім того, хворіє на цукровий діабет, у неї ожиріння другого ступеня і підвищений тиск. До моменту госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Лікарі мають намір її повторно перевірити на зараження коронавірусом.

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