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08.03.20 12:00

Туреччина закрила кордони для біженців, які намагаються переправлятися до ЄС через Егейське море

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав турецькій берегової охороні зупиняти біженців, які намагаються перетнути Егейське море і потрапити в країни Євросоюзу.

Туреччина закрила кордони для біженців, які намагаються переправлятися до ЄС через Егейське море

Контроль за ситуацією доручений турецькому міністерству внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Цей захід не свідчить про закриття кордону з турецької сторони. "Принцип невтручання, коли мігранти незаконно хочуть покинути країну" продовжує застосовуватися, йдеться у заяві берегової охорони. Однак через "небезпеку для життя" подорожі морем будуть зупинятися.

Останнім часом значно зросла кількість людей, які намагаються перетнути Егейське море та потрапити з Туреччини до грецьких островів. Це сталося після того, як турецький президент оголосив про відкриття кордонів для мігрантів, які хочуть потрапити до країн Євросоюзу. Повідомлялося, що відтоді щонайменше одна дитина потонула в морі, ще кільком біженцям, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.

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Тим часом на турецько-грецькому кордоні в турецькій провінції Едірне тривають сутички між мігрантами та правоохоронцями. Біженці, які намагаються потрапити на територію Грецію, кидали в поліцію каміння та кричали "відчиніть ворота", передає агенція AFP. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ та водяні гармати. Турецькі сили безпеки також застосовували проти біженців сльозогінний газ.

Греція звинуватила Туреччину у використанні мігрантів для тиску на Євросоюз для отримання коштів для ведення військової операції в сирійській провінції Ідліб. Своєю чергою турецький уряд звинуватив Афіни в порушенні міжнародного права. За словами Анкари, грецька влада наражає на небезпеку біженців, які шукачають притулку. Напередодні, приміром, турецька берегова охорона врятувала в морі близько 100 осіб, які ледь не потонули.

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