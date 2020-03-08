За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці в фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;

поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер терористів РФ поранив мирного жителя в Мар'їнці, - пресцентр ОС

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;

поруч із Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.

Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", – додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС