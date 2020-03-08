За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці в фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;
поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:
поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
поруч із Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.
Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", – додали в штабі.