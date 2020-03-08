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08.03.20 09:14

Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров

Мобільний додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.

Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Дію" вже встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав посилання - 1 428 812; виданих прав - 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта посилання - 1 428 792; виданих техпаспортів - 624 105 (44%)", - розповів він.

За словами Федорова, зараз Мінціфри разом із МВС працюють над поліпшенням даних у реєстрах.

"Ви знаєте, що ми запустили онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі і отримати цифрові права. На сьогодні конверсія (позитивний розгляд і відображення в "Дії") за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", - написав він.

Міністр сподівається, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 рази.

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Додаток Дія скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров 01
Додаток Дія скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров 02

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