У Китаї за добу зареєстровано 27 випадків смерті через коронавірус, у світі кількість інфікованих наблизилася до 105 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, що веде електронний підрахунок даних про хворих, тих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 651 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207, збільшившись за добу на 4 тис.випадків зараження.

Загальна кількість смертельних випадків з грудня минулого року досягла 3 тис. 560, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 70 осіб.

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У Південній Кореї зареєстровано 7 тис. 41 хворий, померли 42, в Італії - 5 тис. 883, померли 233, в Ірані - 5 тис. 823, померли 145, в Японії - 1 тис. 100, включаючи 696 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в Йокогамі, померли 13, Франції - 949, померли 16, Німеччині - 639, Іспанії - 374, померли 8, США - 213, померли 19, Великій Британії - 209, померли 2, Нідерландах - 188 помер 1, Швейцарії - 182, помер 1, Сінгапурі - 138, Бельгії - 109, Гонконгу - 108, померли 2, Швеції - 101.

Менше 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровані також в 78 країнах і районах світу.

Всього в світі майже 57 тис. осіб одужали.

У Китаї за минулу добу зареєстровано 27 випадків летального результату від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 44 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні склала 3,097 тис. осіб, зареєстровано 80,695 тис. випадків захворювання.

Всі смертельні випадки зареєстровані в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей. В адміністративному центрі провінції місті Ухані померла 21 людина.

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З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,986 тис. осіб, захворіли 67,707 тис., із них в Ухані - 49,912 тис. Станом на ранок неділі, понад 45 тис. людей в провінції вилікувалися і виписані з лікарень.

Із загальної кількості нових випадків захворювання в країні три доводиться на прибулих з-за кордону: два хворих виявлені в Пекіні і один - в провінції Ганьсу. Всього налічується 63 інфікованих, які в'їхали в Китай з-за кордону.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 20,5 тис. осіб, стан 5,3 тис. хворих оцінюється як важкий.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 164 випадки захворювання: в Гонконзі - 109 (при двох випадках смертельного результату), в Макао - 10, на Тайвані - 45 (один випадок смерті).