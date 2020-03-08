Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.03.20 10:24

"Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Ідея відправити на той час міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію в Нові Санжари на Полтавщині разом з евакуйованими з Ухані належала президенту України Володимиру Зеленському.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Глава держави заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському Bloomberg.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів президент про те, як ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні в санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах. ВIДЕО

Нагадаємо, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханю. Під наглядом лікарів в "Нових Санжарах" перебували 45 українців і 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доставив їх в Україну, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100