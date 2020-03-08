"Голос" вимагає від глави МВС пояснень щодо хамства і персональних образ із боку слідчого Шевцова на адресу нардепа Устінової

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У ньому наголошується, що народний депутат "Голосу" Олександра Устінова направила запит до керівника МВС з вимогою перевірити звинувачення в корупційних діях заступника керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова.

"Зафіксовані в журналістських розслідуваннях зловживання вимагають детального розслідування та негайних заходів реагування з боку керівництва МВС.

Натомість Євген Шевцов відповів на депутатський запит нашої колеги Олександри Устінової публічно, хамськи, з використанням персональних образ. Таким чином підважуючи також довіру до поліції та влади.

Це була агресивна відповідь з використанням вуличної лексики, абсолютно неприпустимої для офіцера, який носить погони правоохоронця.

Тому до вимоги розслідування можливих корупційних дій пана Шевцова "Голос" долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку".

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Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрік. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.