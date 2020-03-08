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08.03.20 11:35

У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін

Рішення так званої народної ради при угрупованні "ДНР" про позбавлення української мови "статусу державної" свідчить про незмінність намірів Росії забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу.

У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці в фейсбуці.

"Так звана народна рада так званої ДНР прийняла рішення про зачистку української мови - вона вже не буде державною.

Росія готується забрати ці території, незалежно від подальшого статусу і для цього будує російську реальність другого сорту. Видача всім російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої ДНР у межах Донецької області, зачистка свідомості - це все один план.

А нові правки до конституції РФ це легітимізують. Тому будь-яка домовленість з Росією без наших західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію. А першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються.

Якщо ЄС хоче прогресу щодо Донбасу - хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті", - пише він.

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